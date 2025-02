Dunkle Gedanken: Netzwerk Suizidprävention sensibilisiert

Von: mk

Bozen – Im Auftrag des Netzwerks Suizidprävention startet das Forum Prävention eine neue Social-Media-Kampagne, die Menschen in psychologischen Krisen aufzeigt, wo sie Hilfe finden können.

Die Kampagne stellt in kurzen Reels verschiedene Beratungsdienste vor: Psychologisches Krisentelefon, Young+Direct, TelefonoAmico, die Caritas Telefonseelsorge sowie Centaurus Arcigay.

Vertreterinnen und Vertreter dieser Dienste geben in den Videos einen Einblick in ihre Arbeit. Ziel ist es, die Hilfsangebote bekannter zu machen und die Hemmschwelle für Betroffene zu senken, indem sie die Gesichter hinter den Anlaufstellen kennenlernen.

Das Netzwerk Suizidprävention in Südtirol wurde 2017 gegründet, um dem Phänomen des Suizids wirksam entgegenzuwirken. Es vereint über 20 gemeinnützige Organisationen und öffentliche Einrichtungen mit dem Ziel, Präventionsmaßnahmen zu fördern, Sensibilisierung und Information zu verbessern sowie die Suizidrate zu senken.

Die Kampagne knüpft an die erfolgreichen Initiativen „Non esiste un solo modo“ (Social-Media-Kampagne & Online-Talks auf Italienisch) und „Lichter im Chaos“ (Film & Kinotour auf Deutsch) an, die im Herbst 2024 stattfanden. Im Rahmen dieser Projekte wurde deutlich, dass viele Menschen mit Suizidgedanken nicht wissen, an wen sie sich wenden können.

Weiterführende Links der Kampagne führen zur Broschüre „Müde vom Leben?“ des Netzwerks Suizidprävention, die praktische Tipps und wichtige Anlaufstellen für Krisensituationen enthält.

Die Videos und das Faltblatt sind auch auf der Webseite www.suizid-praevention.it auffindbar.

In akuten Krisen oder Notfällen wird empfohlen, die Notrufnummer 112 zu wählen oder sich an die Erste-Hilfe-Abteilungen der Krankenhäuser zu wenden.