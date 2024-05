E-Bike Schmuggel: Polizei und Zoll verhindern den Coup

Von: Ivd

Taufers im Münstertal – Am vergangenen Wochenende haben die Finanzpolizei und die Zollbehörde am Grenzübergang Taufers im Münstertal einen Schmuggelversuch von sechs hochpreisigen E-Bikes verhindert. Im Rahmen einer routinemäßigen Zollkontrolle stoppten die Beamten einen Camper mit polnischem Kennzeichen, der aus Livigno kommend nach Italien einreisen wollte.

Die Insassen des Fahrzeugs, die ihren Urlaub in Livigno verbracht hatten, verhielten sich bei der Kontrolle auffällig nervös und reagierten ausweichend auf Fragen nach mitgeführten Waren oder Geldbeträgen über der gesetzlichen Freigrenze.

Dieser Verdacht veranlasste die Beamten zu einer intensiveren Durchsuchung des Campers, bei der sie sechs E-Bikes fanden, die in mehrere Teile zerlegt und in den Laderäumen des Fahrzeugs zwischen Decken und Gepäck versteckt waren. Die Durchsuchung der persönlichen Gegenstände der vier Insassen förderte zudem Rechnungen zutage, die den Kauf der E-Bikes im zollfreien Gebiet Livigno belegen. Der Gesamtwert der E-Bikes beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.

Durch das koordinierte Eingreifen der Zollbeamten und der Finanzpolizei konnte ein Schmuggelversuch und damit die Hinterziehung von Zöllen und Mehrwertsteuer in Höhe von über 11.000 Euro vereitelt werden. Darüber hinaus wurden Verwaltungsstrafen in Höhe von insgesamt 22.600 Euro verhängt und die E-Bikes beschlagnahmt.

Diese erfolgreiche Aktion ist die jüngste in einer Reihe von Einsätzen der Zollbehörde und der Finanzpolizei am Grenzübergang Taufers. In den letzten sechs Monaten wurden verschiedene Güter, darunter Alkohol, Tabak, Technikgeräte wie Smartphones und Tablets, Drohnen, Luxusaccessoires sowie ein Oldtimer beschlagnahmt.

“Die erzielten Ergebnisse im Zollbereich spiegeln die effektive Zusammenarbeit zwischen der Finanzpolizei und der Zollbehörde wider, die durch ein nationales Protokoll, das im letzten Jahr unterzeichnet wurde, weiter gestärkt wurde. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die wirtschaftlichen und finanziellen Interessen des italienischen Staates und der Europäischen Gemeinschaft zu schützen”, so die Finanzpolizei.