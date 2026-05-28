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Die Person wurde isoliert

Ebola-Abklärung bei Uganda-Rückkehrerin in Oberösterreich

Donnerstag, 28. Mai 2026 | 13:07 Uhr
Die Person wurde isoliert
APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER
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Von: apa

Eine am Montag aus Uganda zurückgekehrte Person ist in Oberösterreich zur Abklärung etwaiger Ebola-Symptome in einem Spital aufgenommen und isoliert worden. Eine erste Blutprobe habe kein Vorhandensein einer Ebola-Infektion gezeigt, dieser vorläufige Befund müsse aber noch durch eine zweite Probe bestätigt werden, wie die Landessanitätsdirektion mitteilte. Laut Medienberichten soll es sich um eine Frau handeln, wobei dies von den Behörden noch nicht offiziell bestätigt wurde.

Die Frau sei am Mittwoch aufgrund ihrer Krankheitssymptome zur stationären Abklärung im Krankenhaus aufgenommen worden, hieß es. Da sie am Montag aus Uganda zurückgekehrt sei, welches derzeit von dem aktuellen Ebola-Ausbruch betroffen ist, sei sie entsprechend den medizinischen Leitlinien isoliert und behandelt worden. Solange die Ergebnisse der zweiten Blutprobe ausstehen, bleibe sie in isolierter Spitalsbehandlung.

Überstellung nach Wien geplant

Laut Behandlungsteam sei ihr Gesundheitszustand stabil. Sie werde im Lauf der nächsten Stunden mittels Infektionstransport in eine Spezialklinik nach Wien überstellt. Die Gesundheitsbehörden haben Mittwochabend das Kontaktpersonenmanagement in die Wege geleitet. Mit Details halten sich die Behörden bedeckt, sie berufen sich auf den Datenschutz. So wurde nicht bekanntgegeben, um welche Spitäler in Oberösterreich und in Wien es sich handelt.

Im Zusammenhang mit dem aktuellen Ebola-Ausbruch zählt die Demokratische Republik Kongo mittlerweile mehr als 900 Verdachtsfälle und mehr als 200 Tote. Die WHO rechnet damit, dass sich die Lage in den afrikanischen Ländern weiter zuspitzen wird. Ebolafieber ist eine ansteckende und lebensbedrohliche Infektionskrankheit. Der aktuelle Ausbruch ist besonders schwer einzudämmen, weil es für den seltenen Bundibugyo-Typ bislang weder einen Impfstoff noch eine spezielle Therapie gibt. Aus dem Nachbarland Uganda gibt es keine Zahlen.

Allerdings scheint die Zahl der Fälle in Uganda über einige wenige nicht hinauszugehen. In der Hauptstadt Kampala geht man mit der Infektionssituation relativ entspannt um, wie eine Einheimische am Dienstag der APA berichtete. Es habe bisher ein Todesopfer in Uganda gegeben. Die Person, die aus der Demokratischen Republik Kongo kam, starb demnach im Mulago-Krankenhaus in Kampala. Einige weitere würden behandelt. Es habe aber bisher keine Ausbreitung der Infektionen in ugandischen Siedlungen gegeben. Sie fühle sich sicher, betonte die Gewährsfrau: “Wir hoffen, es bleibt unter Kontrolle.”

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