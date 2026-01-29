Aktuelle Seite: Home > Chronik > ECDC: Sehr geringes Nipah-Risiko für Europäer
Flughunde übertragen Virus

ECDC: Sehr geringes Nipah-Risiko für Europäer

Donnerstag, 29. Januar 2026 | 16:06 Uhr
Flughunde übertragen Virus
APA/APA/AFP/NARINDER NANU
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC schätzt das Risiko einer Ansteckung mit dem Nipah-Virus für Europäer nach zwei nachgewiesenen Fällen in Indien als sehr gering ein. Eine Einschleppung des Virus durch Reisende sei zwar nicht auszuschließen, aber unwahrscheinlich, teilte die in Stockholm ansässige Behörde am Donnerstag mit. Da Flughunde, die das Virus übertragen, in Europa nicht vorkommen, sei auch das Risiko einer Weiterverbreitung nach einer möglichen Einschleppung niedrig.

In Indien waren zuvor zwei Infektionen im Bundesstaat Westbengalen bekanntgeworden. Den indischen Behörden zufolge handelt es sich um Mitarbeiter desselben Krankenhauses. 196 Kontaktpersonen wurden ermittelt, die jedoch alle negativ auf das Virus getestet wurden. Südostasiatische Länder wie Singapur, Thailand und Malaysia haben ihre Einreisekontrollen verschärft. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt die Sterblichkeitsrate bei einer Nipah-Infektion auf 40 bis 75 Prozent. Es gibt weder einen Impfstoff noch eine wirksame Behandlung.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Warum wir früher stärker wurden
Kommentare
64
Warum wir früher stärker wurden
Fett im Abwasser wird teuer – für alle
Kommentare
52
Fett im Abwasser wird teuer – für alle
PAN-Europe warnt vor Pestizid-Cocktail in Äpfeln
Kommentare
52
PAN-Europe warnt vor Pestizid-Cocktail in Äpfeln
Polizist erschießt 28-Jährigen – Schreckschusspistole für echte Waffe gehalten
Kommentare
38
Polizist erschießt 28-Jährigen – Schreckschusspistole für echte Waffe gehalten
Kohlenmonoxid-Tod in Kastelruth
Kommentare
32
Kohlenmonoxid-Tod in Kastelruth
Anzeigen
We’re going to Ibiza – zurück auf die Insel!
We’re going to Ibiza – zurück auf die Insel!
Sonne, Sound und unvergessliche Momente.
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 