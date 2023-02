Ehrenlandeskommandant Paul Bacher verstorben

Bozen – Der Ehrenlandeskommandant des Südtiroler Schützenbundes, Paul Bacher ist heute Nacht im Alter von 86 Jahren im engsten Familienkreise verstorben.

Paul Bacher ist am 19. Mai 1937 in Bozen geboren. 1941 besuchte er in Bozen-Dorf den „Katakombenkindergarten“, übersiedelte 1943 für kurze Zeit mit seiner Familie nach Sarnthein und absolvierte dort die Volksschule. Zurück nach Bozen, besuchte er die Bürger- bzw. Handels- und Vorbereitungsschule, und von 1952 bis 1954 in Feldkirch (Vorarlberg) die 2-jährige Handelsschule. 1955 begann er die Lehre in der elterlichen Bäckerei. 1958 wurde er Vorstandsmitglied der Südtiroler Bäckerinnung. Nach der Gesellen- und Meisterprüfung übernahm er 1973 den elterlichen Betrieb und war von 1985 bis 1990 Landesobmann der Südtiroler Bäckerinnung. Weil seine Töchter kein Interesse an der Weiterführung des Betriebes hatten, gab er diesen 1990 an die Franziskaner Bäckerei ab.

Die Schützentätigkeit begann Paul Bacher bereits im Jahre 1959 bei der Schützenkompanie „Mjr. Josef Eisenstecken“ Gries, wo er als Kassier, Leutnant und von 1975 bis 1993 (18 Jahre) Hauptmann war. Während dieser Zeit organisierte seine Kompanie 1976 das große Bezirksschützenfest und 1979 das 2. Landes- und Alpenregionsfest der Schützen in Bozen.

Im Mai 1992 wird Paul Bacher von der Bundesleitung des SSB zum Bundeskassier ernannt. Im Jahre 2001 wird er zum Landeskommandanten des Südtiroler Schützenbundes gewählt. Dieses Amt übt er bis 2011 aus (10 Jahre). Paul Bacher war somit 19 Jahre in der Bundesleitung des Südtiroler Schützenbundes aktiv.

Am 28. April 2012 wurde er aufgrund seiner Verdienste von der Bundesversammlung des Südtiroler Schützenbundes zum Ehrenlandeskommandanten ernannt.

Paul Bacher hat unter anderem folgende Ehrungen/Auszeichnungen erhalten:

1984 Verdienstmedaille in Silber des Südtiroler Schützenbundes

1992 Verdienstmedaille des Landes Tirol

1993 Ehrenhauptmann der Schützenkompanie „Mjr. Josef Eisenstecken“ Gries

2003 Verdienstkreuz des Landes Tirol

2004 Verdienstmedaille in Silber des Bundes der Bayerischen Gebirgsschützenkompanien

2006 Maximiliankreuz des Bundes der Tiroler Schützenkompanien

2012 Verdienstmedaille in Gold des Südtiroler Schützenbundes

Von 1990 bis 1993 war er zudem Geschäftsführer des Südtiroler Sportvereins Bozen, von 1995 bis 2005 Stadtviertelrat von Bozen-Zentrum-Rentsch und fast 20 Jahre lang war er Präsident der „Kofler Stiftung“, ein deutsches Mädchenheim und Kindergarten in Bozen.

Sportlich begeistert, hat Paul 32 Mal das Deutsche Sportabzeichen in Gold und 13 Mal das Österreichische Sportabzeichen in Gold erworben.

„Die Südtiroler Schützen drücken den Angehörigen ihr tief empfundenes Beileid aus. Mit Paul Bacher verlieren wir einen ganz großen Tiroler und einen guten Schützenkameraden. Paul ist ein leuchtendes Vorbild für uns alle. Wir wollen ihm daher ein ehrendes Andenken bewahren“, so Roland Seppi, Landeskommandant des Südtiroler Schützenbundes.