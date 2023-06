Ein Bär geht im Südtiroler Passeiertal um

Moos in Passeier – Im Südtiroler Passeiertal treibt sich in diesen Tagen ein Bär herum. Vier ausgewachsene Schafe und ein Lamm sind in diesen Tagen auf der Timmelsalm in Rabenstein im Passeiertal dem Raubtier zum Opfer gefallen.

Zwei Kadaver wurden schon Samstagfrüh beim Großen Schwarzsee entdeckt, berichtet das Tagblatt Dolomiten am Dienstag. Der Riss auf etwa 2.500 Metern Höhe wurde vom Hirten der Timmelsalm bemerkt. Im Schnee waren auch die Spuren eines Bären zu sehen.

Am Sonntag wurde in der Örtlichkeit Beil in Richtung Langtal ein weiteres gerissenes Schaf tot gefunden. Und am Montag stieß der Hirte im Bereich des Großen Schwarzsees wieder auf zwei Schafe, die einem Bären zum Opfer gefallen sind. Außerdem werden noch weitere Tiere vermisst.

Unter den Züchtern und Bauern herrscht nun große Sorge und Aufregung. Sie fürchten um ihre Tiere und einige möchten sie sogar wieder ins Tal bringen.

Landesforstdirektor Günther Unterthiner bestätigte gestern die Risse: „Laut Rissbild und Spuren deutet alles auf einen Bären hin. Wir warten nun das Ergebnis der DNA-Analyse ab.“