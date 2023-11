“Ein Bewusstsein für Recht und Ordnung vermitteln”

Bozen – Von Verkehrsregeln über Mobbing und Cybermobbing bis hin zum Drogenhandel – diese Themen sind im Fokus bei über 50 Treffen gestanden, die die Carabinieri mit Schülern aus Bozen und den Nachbargemeinden seit Anfang des Jahres abgehalten haben.

Sogar Spürhunde kamen bei Vorführungen während der Fortbildungsveranstaltungen zum Einsatz. In Absprache mit den Schulleitern wurden auch präventive Kontrollen in den Instituten durchgeführt. In den meisten Fällen wurden glücklicherweise keine verbotenen Substanzen gefunden.

Die Zusammenarbeit zwischen Schulen, Schulleitern, der Gemeinde und den Carabinieri sei von strategischer Bedeutung. Ziel sei es, Werte und Grundsätze zu vermitteln sowie ethisches Verhalten zu fördern. Minderjährigen soll die Bedeutung von gegenseitigem Respekt und einem Sinn für Regeln in der Gesellschaft vermittelt werden, um heute fleißige Schüler und morgen tugendhafte aktive Bürger zu sein, wie die Carabinieri erklären.

Die Carabinieri wandten sich mit Schulungen auch Kinder im Grundschulalter, etwa im NOI Techpark und in der Eurac, um sie auf spielerische Weise mit der Welt der Ordnungshüter vertraut zu machen. So hatten die Kinder die Möglichkeit, in die Fahrzeuge der Carabinieri einzusteigen und etwa auch die Sirene auszuprobieren.

“Ich möchte mich bei den Carabinieri für ihr Engagement unseren Kindern gegenüber bedanken. Das wird auch von den Eltern und der Gesellschaft insgesamt geschätzt. Ich möchte ihnen auch für die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der Gemeinde danken”, erklärte Schulstadträtin Johanna Ramoser.

“Für die Carabinieri sind diese Treffen keine Nebensache. Es ist eine grundlegende und unverzichtbare Aufgabe, dazu beizutragen, bei jungen Menschen ein Bewusstsein für Rechtmäßigkeit und Gesetzestreue zu schaffen. Dafür müssen wir den Schulleitern danken, die sich sehr aufgeschlossen für diese Themen zeigen und in den Carabinieri einen wichtigen Partner für die Ausbildung junger Menschen sehen”, erklärte hingegen Carabinieri-Landeskommandant Raffaele Rivola.

Die Treffen der Carabinieri in den Schulen werden auch Dezember weiter fortgesetzt. Insgesamt sind Treffen bis zum Ende des Schuljahres 2023/2024 geplant.