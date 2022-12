Ein ganz besonderer Aufruf: „Schenke eine Nacht!“

Bozen – Die Krankenhausseelsorge sucht Freiwillige, die Kranke durch die Nacht begleiten, indem sie am Bett sitzen und ihnen dadurch Sicherheit und menschliche Nähe vermitteln. Für Interessierte gibt es am kommenden Montag, 12. Dezember 2022, um 18.30 Uhr im Krankenhaus Bozen einen Informationsabend.

„Schenke eine Nacht!“ – mit diesem Aufruf richtet sich die Krankenhausseelsorge an Freiwillige, die bereits sind, eine Nacht (pro Monat) am Bett eines Patienten bzw. einer Patientin zu wachen. Auf Anfrage des Krankenpflegepersonals bleiben die Freiwilligen in der Nacht von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr am Bett der Patienten sitzen. Die Freiwilligen vermitteln allein durch ihr Dasein Geborgenheit und Trost. „Es geht um das Dasein, um das menschlich Nahe-sein und das Nicht-alleine-lassen“, erklärt Anna Gläserer von der Krankenhausseelsorge. Für die Sitzwache werden keine pflegerischen Maßnahmen erwartet, diese obliegen dem Pflegepersonal. Voraussetzungen für den Dienst sind ein offenes Herz und der Respekt anderen und sich selbst gegenüber.

Für Interessierte findet am kommenden Montag, 12. Dezember 2022 um 18.30 Uhr im Krankenhaus Bozen (Treffpunkt alter Haupteingang) ein Informationsabend statt. Infos gibt‘s auch telefonisch oder via E-Mail von der Krankenhausseelsorge (Kontakt Anna Gläserer: Telefon 0471 438 999 oder Email anna.glaeserer@sabes.it).