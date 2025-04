Ein Todesopfer bei Messerattacke in Schule in Frankreich

Von: apa

An einer höheren Schule in der Stadt Nantes in Westfrankreich ist eine Person bei einer Messerattacke am Donnerstag getötet worden. Drei weitere Schüler wurden laut Polizeiangaben verletzt, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters in ihrem englischsprachigen Dienst. Der Täter soll ein 15-jähriger Schüler sein. Der Verdächtige sei noch vor dem Eintreffen der Polizei von Lehrern überwältig worden. Laut den Ermittlern bestand kein Verdacht auf ein terroristisches Motiv.