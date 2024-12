Ein Toter bei Brand in Oberösterreich

Von: apa

Der 79-jährige Bewohner eines Hauses in Lichtenberg (Bezirk Urfahr-Umgebung) ist am Dienstag bei einem Feuer ums Leben gekommen. Gegen 8.00 Uhr war die Feuerwehr von einem Rauchfangkehrer, der routinemäßig Kehrarbeiten durchführen wollte, zu dem schwelenden Wohnhausbrand gerufen worden. Bei den Löscharbeiten stießen die Einsatzkräfte im Erdgeschoss auf den leblosen Pensionisten, für ihn kam jede Hilfe zu spät, so die Polizei. Auch sein Hund verendete.

Ermittlungen zur Brandursache ergaben, dass das Feuer im Schlafzimmer durch Brandwaren im Bett ausgebrochen sein dürfte. Das stark verrußte Haus ist nicht mehr bewohnbar. Der 79-Jährige war nur mit seinem Hund daheim.