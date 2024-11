Ein Toter bei Wohnungsbrand in Wien

Von: apa

Bei einem Brand in einer Wohnung in der Unteren Augartenstraße in Wien-Leopoldstadt ist am Sonntagabend ein 61-Jähriger ums Leben gekommen. Das berichteten Feuerwehr und Polizei am Montag in Aussendungen. Der Mann dürfte an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein, hieß es auf APA-Nachfrage bei der Wiener Berufsrettung. Feuerwehrleute hatten den leblosen Bewohner geborgen und über die Drehleiter aus der Wohnung gebracht. Wiederbelebungsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos.

Das Feuer war gegen 18.00 Uhr aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Ein Nachbar bemerkte Brandgeruch und verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr legte eine Löschleitung durch das Stiegenhaus und brach die Wohnungstüre auf. Bei den Löscharbeiten wurde der Bewohner gefunden. Der Notarzt konnte schließlich nur noch den Tod des 61-Jährigen feststellen. Der Feuerwehreinsatz dauerte rund drei Stunden. Während des Einsatzes waren die Obere Donaustraße und die Untere Augartenstraße teilweise gesperrt, die Straßenbahnlinie 31 wurde kurzgeführt.

Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien übernahm die Ermittlungen zur Unglücksursache, erläuterte die Polizei. Es lagen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor.