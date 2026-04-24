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Großeinsatz für die Rettungskräfte

Ein Toter und mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall in NÖ

Freitag, 24. April 2026 | 08:30 Uhr
Großeinsatz für die Rettungskräfte
APA/APA/dpa/Stefan Puchner
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Von: apa

Ein Verkehrsunfall im Raum Atzenbrugg (Bezirk Tulln) hat am Donnerstagabend einen Toten und mehrere Verletzte gefordert. Ein Kleinbus war in einem Kreuzungsbereich mit einem Pkw kollidiert, ein 53-jähriger Insasse des als Taxi fungierenden Transporters erlag seinen schweren Verletzungen, bestätigte die Polizei am Freitag entsprechende Medienberichte. In dem Kleinbus hatten sich laut Polizeisprecher Kevin Stacherl neben dem Lenker sechs Insassen befunden.

In diesem Fahrzeug, in dem auch der 53-Jährige gesessen hatte, gab es drei Schwerverletzte. Im in den Unfall verwickelten Pkw wurde demnach eine Person leicht verletzt.

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