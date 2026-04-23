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Frühling im Tal, Skifahren am Berg

Das gibt es im Alpenraum nur selten

Donnerstag, 23. April 2026 | 16:58 Uhr
Schnalstal Gletscher skifahren
Alpin Arena Schnals
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Von: luk

Schnalstal – Während im Tal bereits frühlingshafte Temperaturen Einzug halten, herrscht auf dem Gletscher der Alpin Arena Schnals weiterhin Hochwinter. Bis zum 10. Mai finden Wintersportler dort laut Betreibern beste Bedingungen mit perfekt präparierten Pisten und stabiler Schneelage auf bis zu 3.212 Metern Höhe vor.

Das Besondere: Zwischen dem milden Frühling im Tal und winterlichen Verhältnissen am Gletscher liegen nur rund 30 Minuten Fahrzeit. Damit zählt das Skigebiet im Schnalstal zu den wenigen Destinationen, in denen Skibetrieb bis weit ins Frühjahr möglich ist.

Möglich macht dies die Höhenlage des Gletschers sowie seine vergleichsweise schneesicheren Bedingungen. Gerade in der Übergangszeit nutzen viele Wintersportler die Gelegenheit für späte Skitage – oft kombiniert mit frühlingshaften Aktivitäten im Tal.

Bezirk: Vinschgau

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