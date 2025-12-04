Ein turbulentes Jahr für die Berufsfeuerwehr Bozen

Von: Ivd

Bozen – Die Berufsfeuerwehr Bozen feiert heute, am 4. Dezember, den Tag ihrer Schutzpatronin, der Heiligen Barbara – und nutzt die Gelegenheit, um Bilanz eines außergewöhnlich intensiven Jahres zu ziehen. Zwischen dem 1. Oktober 2024 und dem 30. September 2025 rückten die Einsatzkräfte zu insgesamt 3.848 Einsätzen aus. Das entspricht durchschnittlich 10,5 Alarmierungen pro Tag.

Mit 3.203 Einsätzen machten technische Hilfeleistungen rund 83 Prozent aller Alarmierungen aus. Die Bandbreite war enorm: 757 Wohnungsöffnungen, 502 Personenrettungen aus Aufzügen, 321 Tierrettungen – von Entenfamilien bis zu Bienenschwärmen. Hinzu kamen 303 Wasserschäden, 125 Gasverluste und 116 Verkehrsunfälle, oft mit schwerem hydraulischem Rettungsgerät auf der Brennerautobahn oder der MeBo.

Spektakuläre Großeinsätze

Das Jahr war geprägt von dramatischen Ereignissen. Besonders herausfordernd war der Großbrand im Logistikzentrum Fercam in Bozen Süd am 20. Dezember 2024. In den frühen Morgenstunden standen eine Lagerhalle und über zehn Lastwagen in Vollbrand. Dank des schnellen Eingreifens der Berufsfeuerwehr zusammen mit den Freiwilligen Feuerwehren von St. Jakob, Bozen, Gries und Oberau konnte das Feuer innerhalb von zwei Stunden unter Kontrolle gebracht werden. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden.

Technisch anspruchsvoll waren auch zwei Flugzeugbergungen: Im Mai musste ein Segelflugzeug aus dem Eisack geborgen werden, im August ein Arbeitshubschrauber aus der Sillschlucht. In beiden Fällen kamen die Insassen unverletzt davon. Dramatisch verlief eine Explosion in einem Wohngebäude am Kuebachweg im Mai. Drei Menschen wurden verletzt, einer davon schwer, mehrere Wohnungen erlitten massive strukturelle Schäden.

Vorbereitung auf Olympia 2026

Um für solche Herausforderungen gewappnet zu sein, absolvierte die Wehr 126 Übungen. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Vorbereitung für die Olympischen Winterspiele in Antholz 2026. Die Fahrzeuge legten insgesamt 65.068 Kilometer zurück.

Die Barbarafeier beginnt heute um 8.30 Uhr mit einer feierlichen Messe an der Feuerwache in der Drususallee, zelebriert von Landesfeuerwehrkurat Pater Reinald Romaner. Kommandant Florian Alber würdigte die enge Zusammenarbeit mit den Freiwilligen Feuerwehren der Stadt.