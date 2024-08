Ein Verletzter bei Notlandung von Kleinflugzeug in Salzburg

Von: apa

Ein Kleinflugzeug ist am Samstag bei Mauterndorf (Lungau) notgelandet. Der Pilot wurde leicht verletzt ins Spital nach Tamsweg gebracht, berichteten Rotes Kreuz und Polizei zu Mittag. Am Flieger entstand Sachschaden. Weitere Passagiere dürften nicht an Bord gewesen sein. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.