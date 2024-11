„Ein wichtiger Baustein in der Patientenversorgung“

Freiwillige gesucht – Infoabend am 25. November in der Sektion Meran

Von: mk

Meran – Seit kurzem können Patienten in der Notaufnahme von Meran während der Wartezeit auf Unterstützung zählen. Freiwillige des Weißen Kreuzes sind für sie da, kümmern sich um ihre Bedürfnisse und fungieren gleichzeitig als Bindeglieder zwischen dem medizinischen Personal und den Patienten. Jetzt sucht das Weiße Kreuz für diesen Dienst Verstärkung und lädt alle Interessierten zu einem Infoabend am 25. November ein.

„Wenn Patienten in die Notaufnahme kommen, sind sie oft besorgt und verunsichert. Besonders ältere Menschen fühlen sich auch hilflos und allein. Wir sind an ihrer Seite, während sie auf ihre Behandlung warten, und geben ihnen Rückhalt“, beschreibt Vereinspräsident Alexander Schmid den neuen Begleitdienst des Weißen Kreuzes in der Notaufnahme. Er wird derzeit in Meran und – gemeinsam mit dem Roten Kreuz – in Bozen angeboten.

Geleistet wird der Dienst größtenteils von engagierten und eigens ausgebildeten Freiwilligen. Ihr Einsatzort ist der Wartesaal in der Notaufnahme. Dort kümmern sie sich um grundlegende Bedürfnisse der wartenden Patienten, schenken menschliche Nähe, holen Informationen ein und vermitteln auf Wunsch zwischen den Patienten und dem medizinischen Personal. Wenn nötig helfen sie auch, Angehörige zu kontaktieren und zu informieren. „Wir sehen, wie wertvoll dieser Dienst gerade in der Notaufnahme ist, wo es oft hektisch zugeht. Bei unseren Freiwilligen fühlen sich die Patienten aufgehoben und werden ruhiger, was letztendlich auch die Arbeit für das Sanitätspersonal erleichtert. Das macht den Begleitdienst zu einem wichtigen Baustein in der Patientenversorgung“, sagt Schmid. Auch die Rückmeldung der Freiwilligen seien bisher rundum positiv.

Der Begleitdienst in Meran wird derzeit an drei Tagen pro Woche jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr angeboten. Um ihn auf alle Werktage auszuweiten, sucht das Weiße Kreuz jetzt Freiwillige jeden Alters, die für die Menschen in der Notaufnahme da sein möchten. Dazu organisiert der Landesrettungsverein am 25. November einen Infoabend. Er findet von 17.00 bis 18.00 Uhr im Sitzungsraum der Sektion Meran, Goethestraße 54, statt. „Dabei stellen wir ganz unverbindlich den Dienst und die Einsatzmöglichkeiten für Freiwillige vor, damit sich jede und jeder selbst ein Bild machen kann“, lädt der Direktor Ivo Bonamico alle Interessierten zum Kommen ein.

Nähere Informationen zum Begleitdienst erteilt das Supportteam in der Abteilung Soziale Dienste im Weißen Kreuz unter Tel. 0471 444 777 oder supportteam@wk-cb.bz.it.