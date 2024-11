Einbrecher im Unterland mit Gesichtserkennungssystem identifiziert

Von: mk

Neumarkt – Die Carabinieri von Neumarkt haben einen mutmaßlichen Einbrecher identifiziert. Ein 38-Jähriger aus Trient soll am 27. Oktober in Montan in eine fremde Wohnung eingedrungen sein und einen wertvollen Diamantring entwendet haben. Der Mann ist aufgrund von Eigentumsdelikten im Belluno, im Trentino und in der Gegend von Vicenza bereits polizeibekannt.

Die Wohnungsbesitzer in Montan hatten gleich nach dem Einbruch Anzeige bei den Carabinieri von Neumarkt erstattet, worauf die Ermittlungen ins Rollen kamen.

Ein entscheidender Durchbruch gelang den Ordnungshütern durch den Einsatz eines hochmodernen Gesichtserkennungssystems. Die am Tatort durch Überwachungskameras aufgezeichneten Bilder wurden mit bereits vorhandenen Daten abgeglichen.

Dieser Abgleich führte zur Identifizierung des Hauptverdächtigen. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnten die Carabinieri das bei der Tat verwendete Fahrzeug anhand eines System zur Erkennung von Kennzeichen im Unterland identifizieren.

Aufzeichnungen von Überwachungskameras bestätigten, dass sich das Fahrzeug zur Tatzeit in Montan aufgehalten hatte.