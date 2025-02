Einbrecher plündern Wohnung von Witwe während Beerdigung

Schock nach Trauerfeier in Bozen

Von: mk

Bozen – Der Verlust eines geliebten Menschen ist eine der schmerzhaftesten Erfahrungen im Leben. Inmitten dieser tiefen Trauer, wenn die Familie zusammenkommt, um Abschied zu nehmen, sollte man sich geborgen und sicher fühlen. Doch für eine Frau aus Bozen wurde dieser Moment zu einem wahren Albtraum: Als sie nach der Beerdigung ihres Ehemannes nach Hause zurückkehrte, fand sie ihre Wohnung verwüstet von Einbrechern vor.

Die Frau, die ihren Mann am 31. Jänner gerade zu Grabe getragen hatte, ist wütend und enttäuscht: Allein die Begräbnis war eine Erfahrung der Trauer, des Abschieds und der emotionalen Erschöpfung. Als sie nach Hause kam, um sich von den Strapazen des Tages zu erholen, bot sich ihr ein Bild des Grauens. Die Tür war aufgebrochen, die Wohnung war durchwühlt, Schubladen standen offen und Gegenstände lagen auf dem Boden verstreut.

Noch im Treppenhaus hatte sie zwei junge Männer bemerkt, die ins Freie stürmten. Anfangs dachte sie sich, es handelt sich um Freunde von Nachbarn.

Die Diebe hatten ihre Abwesenheit während der Beerdigung schamlos ausgenutzt. Sie hatten sich in die Wohnung geschlichen und auf der Suche nach Wertgegenständen alles durchwühlt. Obwohl sie nur wertlosen Modeschmuck erbeuteten, war der Schaden immens. Allen die Reparatur der aufgebrochenen Tür kostet rund 2.500 Euro.

Die Frau vermutet, dass die die Täter von einem Komplizen gewarnt wurden. Mittlerweile ist sie überzeugt, dass die Unbekannten den Augenblick des Begräbnisses absichtlich abgewartet hatten, weil sie wussten, dass sich dann in der Wohnung niemand aufhält.

Doch der materielle Schaden ist nicht das Schlimmste. Die emotionale Belastung, in einem solchen Moment der Trauer nach Hause zu kommen und das Chaos vorzufinden, war unvorstellbar. Die Frau, die sich an die Zeitung Alto Adige gewandt hat, um von ihrer Erfahrung zu berichten, fühlte sich zutiefst erschüttert und in ihrer Privatsphäre verletzt.

Sie hofft, dass der Vorfall auch anderen eine Warnung ist. Ein kurioses Detail ist ihr aufgefallen: Die Diebe haben den Bezug eines Polsters entwendet – vermutlich, um dort den Schmuck zu verstecken.

Die Carabinieri, die unmittelbar verständigt wurden, haben Ermittlungen aufgenommen.