Einbrecher schlagen auch in Lana zu

Lana – In Lana ist es am Sonntag zu einem versuchten Wohnungseinbruch gekommen. Weil die Bewohner rechtzeitig nach Hause kamen, ergriffen die Übeltäter die Flucht. In einem weiteren Fall hatten die Eindringlinge hingegen Erfolg. Dies hat Bürgermeister Harald Stauder gegenüber Südtirol News bestätigt.

Als bei den Carabinieri Alarm geschlagen wurde, durchsuchten die Ordnungshüter die Zone. Bürgermeister Harald Stauder appelliert an die Bürger, Vorsicht walten zu lassen – hauptsächlich bei Einbruch der Dunkelheit. „Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Täter vor allem ab 17.00 Uhr zuschlagen“, betont Stauder.

Zu Einbrüchen und Einbruchsversuchen sei es in der jüngeren Vergangenheit im gesamten Bezirk gekommen. „Die Gemeindeverwaltung arbeitet eng mit den Carabinieri zusammen. Wir hoffen auf baldige Erfolge“, erklärt der Bürgermeister.

Stauder ruft die Bevölkerung auf, wachsam zu sein, und er rät dazu, verdächtige Personen direkt anzusprechen. „Personen, die sich umschauen, kann man fragen, ob sie Hilfe brauchen“, erklärt der Bürgermeister. Handelt es sich tatsächlich Personen mit zwielichtigen Absichten, wirke dies oft bereits abschreckend. „Die Betroffenen wissen dann, dass sie gesehen wurden“, so Stauder.