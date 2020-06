Einbrecher schlagen in Sand in Taufers zu

Sand in Taufers – Auch in Corona-Zeiten ruhen Einbrecher nicht. Diese Erfahrung musste man am Wochenende in Sand in Taufers machen, berichtet das Tagblatt Dolomiten.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hatten die bislang unbekannten Täter kurz nach Mitternacht einen ersten Einbruch in den Brugghof-Laden in Kematen versucht. Der Gasthof „Brugghof“ nebenan war noch geöffnet.

Die Carabinieri ermitteln. Trotz des Ärgers und der entstandenen Sachschäden reagierten die Betreiber mit Humor.

Sehr geehrte geheimnissvolle Fremde,sollte Sie wiederum ein nächtlicher Appetit ereilen,und Sie es diesmal schaffen… Pubblicato da Brugghof Loudn su Sabato 13 giugno 2020

