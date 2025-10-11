Einbrecher schwingt in Bozen die Spitzhacke

Von: mk

Bozen – Der gesamte Einbruch, der von Videokameras festgehalten wurde, hat nur knapp zwei Minuten gedauert. Ein Unbekannter ist erst kürzlich gegen 0.20 Uhr in der Nacht mit brachialer Gewalt in der Bar „Hollywood“ in der Triest-Straße in Bozen eingedrungen. Besonders schockierend für die Besitzer des Lokals ist: Trotz des Lärms, den das klirrende Glas erzeugte, hat auf der belebten Straße offenbar niemand etwas bemerkt.

Wie die Zeitung Alto Adige berichtet, war der Eindringling mit dem Fahrrad auf dem Gehsteig in Richtung Rombrücke unterwegs, bis er das Rad in der Nähe des Lokals parkte und seelenruhig zur Tat schritt. Aus einem schwarzen Sack zog er eine eiserne Spitzhacke, mit der zuerst versuchte, die Glastür aufzuhebeln und die er dann gegen die Scheibe schwang.

Nachdem er den unteren Teil zertrümmert hatte, zwängte er sich ins Innere der Bar. Blitzschnell startete er zur Theke. Anschließend sieht man auf den Aufzeichnungen, wie er mit der Registrierkasse unter dem Arm die Flucht ergreift. Erbeutet wurden Tageseinnahmen und Wechselgeld im Wert von rund 600 Euro.

Der Inhaber wurde erst gegen 4.00 Uhr in der Früh vom Reinigungspersonal geweckt. Ein Mitarbeiter bemerkte die demolierte Eingangstür.

Die Bilder der Überwachungskamera sind zwar scharf, dennoch dürfte die Identifizierung schwierig werden. Der Mann war von Kopf bis Fuß vermummt – mit schwarzen Handschuhen und Kapuzenpullover. Die Polizei ermittelt, nachdem Anzeige erstattet wurde.

Der Besitzer führt die Bar seit zwei Jahren. Wie er laut Alto Adige erklärt, ist dies der erste Vorfall dieser Art, mit dem er konfrontiert ist. Das Loch in der Eingangstür ist derzeit behelfsmäßig mit Karton versiegelt.