Nina Duschek bei “X-Factor” ausgeschieden

Von: mk

Meran/Mailand – Bei ihrem letzten Auftritt hat Nina Duschek sowohl das Publikum als auch die Juroren von „X-Factor“ begeistert und wurde sogar als „Janis Joplin Südtirols“ betitelt. Nun endet der Traum vom TV-Ruhm für die 28-jährige Meranerin auf abrupte Weise. Sie ist in der 19. Staffel der Talentshow ausgeschieden. Trotzdem nimmt es die Südtiroler Vollblutmusikerin gelassen und steuert bereits ihr nächstes Ziel an.

Nina Duschek hatte sich mit ihrer Energie und ihrem Stirnband in Mailand auf der Bühne rasch in die Herzen der Zuschauer gesungen. Wie berichtet, hatte sie in den Auditions allein mit Stimme und Gitarre eine äußerst intensive Interpretation von Gianna Nanninis „Latin Lover“ hingelegt und alle vier Juroren überzeugt. Hinter der Bühne hatte sie ihre Mutter Ulrike Ceresara, Bürgermeisterkandidatin bei den letzten Wahlen und derzeitige Gemeinderätin in Meran, angefeuert.

Beim sogenannten „Boot Camp“ kippte die Stimmung dann allerdings. Mit Jimi Hendrix’ Klassiker „Hey Joe“ gelang es Nina Duschek nicht mehr, die Juroren für sich zu gewinnen. Statt vier enthusiastischer „Ja“-Stimmen musste sie ihren musikalischen Ausflug ins Fernsehen beenden.

Nachdem sie die Sendung mit ihrer zweiten Performance am Donnerstagabend selbst gesehen hatte, zeigte sich die Sängerin gefasst und reflektiert über das Aus. „Geschmäcker sind eben verschieden“, erklärte sie laut italienischen Medienberichten. „Ich habe einen authentischen Song dargeboten und für mich war meine Interpretation in Ordnung. Ich habe mein Bestes gegeben.“

Sie stehe zu ihrer Performance, so Duschek. „Für manche bin ich vielleicht zu übertrieben, für andere bin ich richtig, genau so wie ich bin. Ich war authentisch und mir selbst treu. Alles ist eine Erfahrung, die mir hilft, zu wachsen.“

Trotz des Ausscheidens blickt die Künstlerin optimistisch in die Zukunft. Ihr Weg zur Musik begann früh und unkonventionell: „Mit 15 habe ich angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen und mit 16 habe ich dann vor dem Haus meiner Eltern für Touristen gesungen.“ Am ersten Tag habe sie sieben Euro verdient und von da an habe sie sich in die Straßenmusik verliebt.

Auch ohne den Erfolg von X-Faktor bleibt ihr kreatives Talent unbestreitbar. Aktuell blickt die 28-Jährige bereits weiteren Zielen entgegen und kündigt die baldige Veröffentlichung ihrer neuen Single an.