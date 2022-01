Einbruch in Tabaktrafik: 24-Jähriger wird abgeschoben

Bozen – In der vergangenen Nacht hat ein Einbrecher in einer Tabaktrafik in der Adolph-Kolping Straße in Boze zugeschlagen. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter gefasst.

Dank der präzisen Beschreibung von Zeugen und des raschen Eingreifens der Ordnungshüter konnte ein Verdächtiger wenige Stunden später ausgeforscht werden.

Dabei handelt es sich um einen 24-Jährigen aus Mali. Der Mann ist bereits einschlägig vorbestraft und verfügt über keine gültige Aufenthaltsgenehmigung.

Neun entwendete Tabakschachteln wurden sichergestellt und dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.

Nachdem der mutmaßliche Täter auf freiem Fuß angezeigt wurde, brachte ihn die Polizei in eine Einrichtung nach Gradisca d’Isonzo. Von dort aus soll der 24-Jährige nach Mali abgeschoben werden.