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Verdächtiger am Bahnhof festgenommen

Einbruchversuch in Gossensaß: Schreie der Eigentümerin

Freitag, 20. März 2026 | 11:53 Uhr
einbrecher von picturedesk
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Von: luk

Gossensaß – Ein versuchter Einbruch am helllichten Tag ist am 16. März in Gossensaß (Gemeinde Brenner) rasch geklärt worden. Eine Anwohnerin alarmierte die Carabinieri, nachdem ein Mann ein Fenster ihres Hauses mit einem Stein eingeschlagen hatte, um einzudringen. Durch ihre Schreie ließ er von der Tat ab und flüchtete zu Fuß über den Radweg.

Die Exekutivbeamten sicherten umgehend Spuren und werteten Videoaufnahmen aus, deren Bilder an alle Streifen weitergeleitet wurden. Keine halbe Stunde später entdeckte eine Streife in Gossensaß einen Verdächtigen am Bahnhof und hielt ihn kurz vor der Abfahrt eines Zuges an.

Bei dem Mann handelt es sich um einen obdachlosen Ausländer mit einschlägigen Vorstrafen wegen Eigentumsdelikten. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Zudem wird ein Aufenthaltsverbot für die Gemeinde Brenner beantragt.

Die Carabinieri betonen, dass die schnelle Meldung der Hausbesitzerin entscheidend für das rasche Eingreifen war, und rufen dazu auf, bei verdächtigen Beobachtungen umgehend den Notruf zu wählen.

Bezirk: Wipptal

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