Einschlagswahrscheinlichkeit von “2024 YR4” nun nahe null

Von: apa

Nachdem in der vergangenen Woche das Risiko eines Einschlags des erst kürzlich entdeckten Asteroiden “2024 YR4” auf der Erde laut NASA-Angaben auf über drei Prozent gestiegen war, bewegt es sich nun nur noch nahe null. Das berichten mehrere Medien auf Basis von neuen Angaben der NASA und ihres europäischen Pendants, der ESA. Letztere gibt die Wahrscheinlichkeit für einen Erd-Treffer am 22. Dezember 2032 mit 1 zu 61.728 – also verschwindend gering – an.

Die NASA setzt die Möglichkeit, dass es zu einer Begegnung der Erde mit dem vor knapp zwei Monaten entdeckten Objekt 2024 YR4 mit einem Durchmesser von 40 bis 90 Metern kommt, mittlerweile mit 0,0039 Prozent ebenso extrem niedrig an. Auf den entsprechenden Risikolisten, die für die Erde potenziell gefährliche Asteroiden anführen, ist 2024 YR4 dementsprechend auch nicht mehr auf den vordersten Rängen zu finden.

Experten hatten Abnahme von Impakt-Wahrscheinlichkeit erwartet

Von der ESA hieß es bereits in einer ihrer ersten Risikoeinschätzungen Ende Jänner, dass die berechnete Einschlagswahrscheinlichkeit eines noch fernen Asteroiden nach weiteren Beobachtungen oft auf null sinke. Das zeigt sich jetzt auch im Fall von “2024 YR4”. Ein Treffer eines Objektes dieser Dimension hätte bei einer Explosion in der Atmosphäre mit einer Druckwelle und Hitze Schäden anrichten können oder bei einem Aufprall einen Krater mit einem Durchmesser von mehr als einem Kilometer verursachen können, so Experten.