Autismus: Immer mehr Diagnosen in Südtirol

Bozen – Heute fand um 12.00 Uhr in Anwesenheit von Landeshauptmann Arno Kompatscher und dem Sanitätsdirektor Josef Widmann als Vertreter des Südtiroler Sanitätsbetriebes eine Besichtigung der neuen Räumlichkeiten des Fachzentrums für die Behandlung von Autismus-Spektrum-Störungen “Il Cerchio – Der Kreis” statt. Anwesend war auch die Primarin der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Meran, auch Verantwortliche der Umsetzung des “Konzept Autismus” in der Provinz Bozen, Donatella Arcangeli. Mit einem symbolischen Bandschnitt wurde der neue Sitz eingeweiht.

Zehn Jahre nach der Gründung des Fachzentrums, welches seit 2015 mit dem Südtiroler Sanitätsbetrieb konventioniert ist, hat die wachsende landesweite Nachfrage eine Erweiterung der Räumlichkeiten und eine Aufstockung des Fachpersonals erforderlich gemacht. Im neuen Sitz wird man in den kommenden Jahren bis zu 350 bis 400 Patienten pro Monat aufnehmen können, zusätzlich zu allen kurzfristigen Zugängen, um klinische Projekte zu starten, die auf den Patienten in gezielten Kontexten wie Familie, Schule oder Arbeit ausgerichtet sind.

Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten in der Duca d’Aosta-Allee 59/61 in Bozen wird es ermöglichen, die Wartezeiten für den Zugang zum Dienst deutlich zu verkürzen und gleichzeitig neue spezifische Dienste zu eröffnen. Insbesondere ist seit Juli der neue rehabilitative Intesivdienst aktiv, der Patienten mit mittlerem und niedrigem Schweregrad in Behandlung aufnimmt – mit besonderem Augenmerk auf Kleinkinder und Frühdiagnosen.

Das Fachzentrum bietet eine Vielzahl von unterschiedlichen Diensten an, darunter neben therapeutisch-rehabilitativen Einzel- und Gruppeneingriffen auch Schulberatung, Begleitung auf dem Arbeitsplatz, Elterntraining und Elternunterstützung, Organisation von Gruppen für die sozialen Autonoien, sowie Beratungs- und Fortbildungsangebote für das Personal von öffentlichen und privaten Einrichtungen.

Das Projekt zur Erweiterung der Dienste für Patienten mit Autismus-Spektrum-Störungen, welches 2021 vom Fachzentrum “Il Cerchio – Der Kreis” begonnen wurde, konnte dank der engen Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen und Mitarbeitern des Amtes für Gesundheitsökonomie der Provinz, mit Direktorin Silvia Capodaglio, und des Amtes für Vertragsabkommen, mit Direktorin Alessia Toniatti, die alle ebenfalls bei der heutigen Veranstaltung anwesend waren, realisiert werden.

Im Frühjahr 2024 wird eine öffentliche Eröffnungsveranstaltung für die gesamte Bevölkerung stattfinden, bei der die Tätigkeiten des Fachzentums aus nächster Nähe betrachtet und die verschiedenen Dienste besucht werden können.

Weitere Informationen: www.ilcerchioderkreis.it.