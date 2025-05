Eisstadion und Kindergarten überflutet

Von: luk

Eppan – Am Donnerstag in den frühen Morgenstunden wurde ein massiver Wasserschaden in der Eisstadion von Eppan und dem angrenzenden deutschsprachigen Kindergarten entdeckt. Die betroffenen Räumlichkeiten befinden sich in der Kapuzinerstraße, wo derzeit Bauarbeiten zur Sanierung der der örtlichen Eishalle im Gange sind.

Nach ersten Erkenntnissen trat das Wasser vermutlich in der Nacht zuvor aus einer beschädigten Wasserleitung aus, die das gesamte Gebäude versorgt. Das Wasser überflutete nicht nur die Eisfläche, auf der gerade Sanierungsarbeiten stattfinden, sondern auch angrenzende Umkleidekabinen sowie mehrere Räume des benachbarten Kindergartens. Die betroffenen Flächen standen mehrere Zentimeter unter Wasser.

Die Freiwillige Feuerwehr von St. Michael Eppan rückte rasch mit Pumpen und Spezialausrüstung an, um die Wassermassen zu entfernen und die verschlammten Bereiche zu reinigen. Rund zwei Stunden dauerte der Einsatz, bevor die Lage unter Kontrolle war und die Einsatzkräfte in ihr Gerätehaus zurückkehren konnten.

Die genaue Ursache des Rohrbruchs ist bislang noch unklar. Die Gemeindeverwaltung von Eppan wurde über den Vorfall informiert. Weitere Maßnahmen zur Schadensbehebung und Ursachenklärung sind im Gange.