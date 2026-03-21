Elf Tote bei Brand in Autoteilefabrik in Südkorea

Von: APA/AFP

Bei einem verheerenden Brand in einer Autoteilefabrik in Südkorea sind den Behörden zufolge mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Bei dem Feuer in der Fabrik in der Stadt Daejeon im Zentrum des Landes seien nach aktuellem Kenntnisstand zudem 25 Menschen schwer verletzt worden, sagte ein Behördenvertreter am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Am Samstagnachmittag war der Brand den Angaben zufolge gelöscht, es wurden aber noch drei Menschen vermisst.

Laut den vorliegenden Informationen hätten 34 weitere Menschen leichtere Verletzungen davongetragen, fügte der Vertreter der zuständigen Abteilung des Innenministeriums hinzu. Zur Brandursache äußerten sich die Behörden zunächst nicht.

Feuer breitete sich rasch aus

Nach Angaben der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap war das Feuer am Freitagmittag (Ortszeit) ausgebrochen und hatte sich rasch ausgebreitet. Zu dem Zeitpunkt befanden sich demnach rund 170 Arbeiter in der Fabrik. Ein Augenzeuge berichtete von einer Explosion.

Die Feuerwehr konnte die Fabrik Yonhap zufolge wegen des drohenden Einsturzes des Gebäudes zunächst nicht betreten. Zudem wurden die Rettungsarbeiten den Angaben zufolge durch auf dem Gelände gelagertes hochexplosives Natrium erschwert. Auf von Yonhap veröffentlichten Bildern war zu sehen, wie Feuerwehrleute versuchten, den Brand von Kränen aus mit Wasser zu bekämpfen, während dichter Rauch den Himmel verdunkelte.