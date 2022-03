Elfjähriger legt 1000 Kilometer allein zurück

Zaporizhzhia – Es dürfte für Júlia Pisecká nicht leicht gefallen sein, ihren erst elfjährigen Sohn Hassan allein die Flucht aus der Ukraine antreten zu lassen. Nur mit einer Plastiktüte, einem Pass und einer auf die Hand gekritzelten Telefonnummer machte sich der Junge auf den Weg zur Grenze und legte ganz allein 1.000 Kilometer zurück, wie die britische “Daily Mail” berichtet. Júlia Pisecká selbst blieb zunächst in ihrer Heimatstadt Zaporizhzhia, um sich um ihre pflegebedürftige Mutter zu kümmern.

Immer wieder müssen ukrainische Mütter ihre Kinder allein losschicken, um sie vor dem Krieg zu retten.

Hassans Familie war erst vor einigen Jahren vor dem Krieg in Syrien in die Ukraine geflohen. Nun muss sie erneut Schutz vor Panzern und Raketen suchen. Russische Truppen griffen das Kernkraftwerk in Heimatstadt Zaporizhzhia an. Hassans ältere Geschwister hatten das Land bereits vorher in Richtung Slowakei verlassen.

Der Junge hat es tatsächlich geschafft. Er legte 1000 Kilometer allein zurück und kam unversehrt ans Ziel. An der Grenze überzeugte er mit “seinem Lächeln, seiner Furchtlosigkeit und Entschlossenheit”, wie Medien weltweit berichteten. Selbst Influencerin Khloe Kardashian hatte seine Geschichte geteilt.

Nun haben auch Hassans Mutter, seine Großmutter und sein Hund die Ukraine verlassen. Am Montag erreichten sie mit einem Evakuierungszug die Slowakei und konnten Hassan und seine Geschwistern wieder umarmen. „Wir müssen bei null anfangen. Wir haben alles verloren, was wir hatten, aber wir sind gesund“, erklärt die Mutter des tapferen Jungen.

Hassan war von der Ostukraine aus mit mehreren Zügen nach Westen zur slowakischen Grenze unterwegs gewesen. Zum Teil waren die Waggons überfüllt mit Hunderten an Leuten an Bord. Zum Teil verstand er deren Sprache nicht.

Wie die Polizei der Slowakischen Republik auf Facebook mitteilte, haben sich Freiwillige um ihn gekümmert, ihn gewärmt und mit Essen und Getränken versorgt. Dank der Nummer an seiner Hand und einem Stück Papier, das um seine Taille gebunden war, konnten die Beamten Verwandte der Familie in Bratislava ausfindig machen. Diese holten Hassan zu sich und brachten ihn zu seinen vier älteren Geschwistern.

„Der kleine Hassan ist erst elf Jahre alt, aber auf seine Art hat er eine enorme Entschlossenheit, Mut und Furchtlosigkeit gezeigt, die Erwachsene manchmal nicht haben“, äußerte sich der der slowakische Innenminister Roman Mikulec zur erstaunlichen Reise des Jungen. Es tue ihm wirklich sehr leid für ihn und all die anderen Kinder und ihre Familien, die wegen der Geschehnisse in der Ukraine aus ihrem Land fliehen müssten. Die Slowakei sei bereit, denjenigen zu helfen, die vor der russischen Invasion in der Ukraine fliehen, fügte Mikulec auf Facebook hinzu.