Elisabeth Montel zur Bezirksdirektorin in Brixen ernannt

Von: mk

Brixen – Gleichzeitig wurde beschlossen, dass Dr.in Irene Pechlaner wieder als Direktorin in den Gesundheitsbezirk Meran und Dr. Umberto Tait als Direktor in den Gesundheitsbezirk Bozen zurückkehren. Auch Dr. Gerhard Griessmair wurde in seiner Funktion als Direktor des Gesundheitsbezirkes Bruneck bestätigt. Alle drei Führungskräfte übernehmen ihren neuen Aufgabenbereich mit 1. Juni 2024.

Generaldirektor Christian Kofler freut sich, mit Frau Dr.in Elisabeth Montel nun eine weitere erfahrene Führungskraft im Führungsgremium des Südtiroler Sanitätsbetriebes willkommen zu heißen. Dr.in Montel kennt den Gesundheitsbezirk Brixen, die Krankenhäuser Brixen und Sterzing, die wohnortnahe Versorgung und nicht zuletzt die Menschen im Bezirk schon seit langer Zeit. Sie setzt sich für ein interdisziplinäres Arbeiten auf hohem Niveau ein und ist eine sehr geschätzte Führungspersönlichkeit.

Nach dem Abschluss am Franziskanergymnasium und Studium der Medizin und Chirurgie an der Universität von Verona hat Frau Dr.in Elisabeth Montel die Facharztausbildung in Hygiene und Präventivmedizin an der Universität von Verona abgeschlossen. Nach ihrer Tätigkeit als leitende Ärztin im Dienst für Hygiene und Öffentliche Gesundheit im Gesundheitsbezirk Bozen und in der Ärztlichen Direktion des Krankenhauses Bozen war sie seit 2018 Ärztliche Direktorin im Gesundheitsbezirk Brixen. Seit letztem November schließlich ist Dr.in Montel als leitende Ärztin in der Ärztlichen Direktion des Landeskrankenhauses Bozen tätig.

An der University of Salzburg Business School (SMBS) hat sie den „Master of Business Administration (MBA) erlangt.

Generaldirektor Christian Kofler dankt bei dieser Gelegenheit ausdrücklich Dr. Markus Thaler, welcher nach dem Ausscheiden von Dr.in Christine Zelger den Gesundheitsbezirk Brixen interimsmäßig mit großem Einsatz geführt hat. Markus Thaler wird weiterhin als Verwaltungskoordinator im Gesundheitsbezirk Brixen tätig sein.

Mit heutigem Beschluss wird auch die Rotation der Bezirksdirektionen vom Gesundheitsbezirk Bozen und Meran beendet. Dr.in Irene Pechlaner und Dr. Umberto Tait, welche bis vor gut zwei Jahren den Gesundheitsbezirk Meran beziehungsweise Bozen geleitet haben, kehren mit 1. Juni 2024 an ihre vorherigen Arbeitsstellen zurück. Die Rotation war eine gute Möglichkeit, über den eigenen Gesundheitsbezirk „hinauszuschauen“ und Projekte und Themen noch stärker in gesamtbetrieblicher Optik anzugehen.

In seinem Amt bestätigt wurde heute auch Dr. Gerhard Griessmair, der eine wertvolle Arbeit als Bezirksdirektor des Gesundheitsbezirkes Bruneck leistet.

Generaldirektor Christian Kofler: „Ich freue mich auf die konstruktive Zusammenarbeit mit den Bezirksdirektorinnen bzw. Bezirksdirektoren im Führungsgremium und bin überzeugt, mit diesem Team im Sinne unseres Auftrags für die Südtiroler Bevölkerung arbeiten zu können.“