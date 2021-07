EM-Halbfinale: Wieder strenge Regeln in Bozen

Bozen – Das EM-Halbfinale zwischen Italien und Spanien wird am Dienstagabend um 21.00 Uhr angepfiffen. Um Ausschreitungen und gefährliche Situationen zu verhindern, gilt in Bozen wie schon beim Viertelfinale ein ab 17.00 Uhr wieder ein Parkverbot auf dem Siegesplatz und in allen angrenzenden Straßen. Außerdem dürfen in dem Bereich keine Glasflaschen verkauft oder mitgeführt werden und es darf dort kein Alkohol auf den öffentlichen Flächen konsumiert werden.

Eine entsprechende Anordnung hat Bürgermeister Renzo Caramaschi bereits unterzeichnet. Aus dem Rathaus heißt es:

Die Anordnung greift im Wesentlichen die Inhalte der vorhergehenden Anordnung auf, die wegen des Spiels Italien-Belgien erlassen worden war, und zwar ein allgemeines Parkverbot mit Zwangsabschleppung am 6. Juli 2021 ab 17.00 Uhr bis 2.00 Uhr früh auf dem Siegesplatz und in der Freiheitsstraße. Auf dem Siegesplatz gilt das Parkverbot auf der Fläche zwischen den Parkplätzen vor dem Stadtpark hinter dem Siegesplatz und den Gebäuden mit den Hausnummern 33, 38, 39 a und 41, sowie beidseitig auf dem Straßenabschnitt von der Kreuzung mit der A.-Diaz-Straße bis zur Giulianistraße und beidseitig auf dem Straßenabschnitt von der Kreuzung mit der Horazstraße bis zum Kreisverkehr auf der Höhe der Talferbrücke. Auch in der Freiheitsstraße gilt im Abschnitt vom Siegesplatz bis zur Kreuzung mit der Virgilstraße auf beiden Straßenseiten ein Parkverbot mit Zwangsabschleppung. Die Anordnung enthält weiters das Verbot, am 6. Juli 2021 ab 20.00 Uhr und bis 06.00 Uhr früh Glasbehälter (oder andere Behälter, die als Schlagwaffen verwendet werden können) oder Gläser (oder andere Behälter, die als Schlagwaffen verwendet werden können) zu verkaufen und/oder alkoholische Getränke in Glasbehältern (oder anderen Behältern, die als Schlagwaffen verwendet werden können) mit sich zu führen und/oder zu konsumieren, unabhängig von Material des Behälters für die alkoholischen Getränke. Das Verbot gilt auf den Straßen und Plätzen und in den Bereichen vor den Gastbetrieben der Stadtgemeinde Bozen. Davon ausgenommen ist der Konsum am Tisch, an der Theke und/oder im Gastgarten von Gastbetrieben unter Einhaltung der geltenden vorbeugenden Maßnahmen sowie in den Vorrichtungen, die zum Gastbetrieb gehören, und auf Flächen, die von den Gastbetrieben für den Konsum von Getränken und Speisen genutzt werden.