Endlich wird’s Sommer

Von: mk

Bozen – Nach dem verregneten Mai bringt der Juni die Kehrtwende. Obwohl der Wetterumschwung zunächst noch verhalten ausfiel, soll es nun definitiv sonniger werden, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin verspricht.

„Die Temperaturen steigen und steigen, in dieser Woche erreichen wir wahrscheinlich erstmals die 30-Grad-Marke im Etschtal/Unterland“, schreibt Peterlin auf der Plattform X, vormals Twitter.

Wie Peterlin weiter erklärt, wird Freitag der wärmste Tag in dieser Woche. Am Wochenende wird es voraussichtlich gewittriger und damit auch schwüler. Temperaturmäßig sind die Werte allerdings nicht mehr ganz so hoch.

Trotzdem stehen die Zeichen gut. Endlich wird es Sommer.