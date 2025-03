Eppan: Ortspolizei stellt im Nachteinsatz Fahrraddieb

Von: ka

Eppan – Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Mittwoch gegen 20:00 Uhr im Bereich der Staatsstraße SS 42, als den Beamten im Rahmen ihres Nachtdienstes ein 29-jähriger Bozner mit einem E-Bike ohne Beleuchtung auffiel. Trotz mehrfacher Aufforderung anzuhalten, fuhr der Mann weiter, verhielt sich nervös und warf einen Gegenstand auf die Straße. In der Nähe des Pillhofs konnte er schließlich angehalten und als polizeibekannt identifiziert werden.

Während der Kontrolle meldete sich ein Eppaner telefonisch bei der örtlichen Polizei und zeigte den Diebstahl seines CUBE-Fahrrades vom öffentlichen Parkplatz am Schloss-Warth-Weg in Sankt Pauls an. Vor Ort konnte er sein Eigentumsrecht durch die passenden Schlüssel zum Fahrradschloss nachweisen. Der Fahrraddieb, der zunächst behauptete, der rechtmäßige Eigentümer zu sein, wurde zur weiteren Abklärung auf die örtliche Polizeidienststelle gebracht.

In der Zwischenzeit entdeckten die Polizisten an der Stelle, an der der Bozner das Rad abgestellt hatte, eine Monierzange – ein Werkzeug, das ebenfalls häufig bei Diebstählen verwendet wird. Außerdem bewiesen die Aufnahmen der städtischen Videoüberwachung, dass der Bozner das Fahrrad gestohlen und damit weggefahren war.

Das Fahrrad wurde dem rechtmäßigen Eigentümer wieder ausgehändigt und der Fahrraddieb wegen Hehlerei und unrechtmäßigen Besitzes von Werkzeugen zum Öffnen oder Aufbrechen von Schlössern bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.