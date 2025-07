Haltestellenverlegung im Zentrum der Debatte

Von: mk

Bozen – Der Bozner Gemeinderat hat sich am Donnerstag mit der Haltestellenverlegung vom Bahnhof in die Südtirolerstraße befasst. Auf der Basis der parallelen Debattenanträge von den Grünen und vom Team K war die e Sitzung des Gemeinderates fast ausschließlich diesem Thema gewidmet. Mit positivem Resultat, wie Gemeinderat Rudi Benedikter von den Grünen in einer Aussendung erklärt.

„Der absurde Schildbürgerstreich , die zentralen Stadtbus-Haltestellen vom Bahnhof abzukoppeln und 300 Meter weiter an die Tore des Einkaufszentrums Waltherpark zu verlegen, soll wieder rückgängig gemacht werden. Auch die Haltestelle Waltherplatz wird wieder eingerichtet, diesmal mit behindertengerechten Zugängen“, erklärt Benedikter.

Bürgermeister und Stadtrat hätten sich im Sinne seines Antrages verpflichtet, „unverzüglich mit den beiden anderen Partner der ‚programmatischen Vereinbarung – P.R.U. Waltherpark 2016‘, dem Land Südtirol und der Schoeller AG, in Verhandlung zu treten mit dem Ziel, die SASA-Haltestellen am Bahnhof und am Waltherplatz im öffentlichen Interesse Bozens wiederherzustellen“.

Bürgermeister Claudio Corrarati wird schon kommende Woche dazu ein Treffen mit Waltherpark-Eigner Schoeller und dem Vertreter der Landesregierung haben. „Eine erste Nagelprobe für bürgerfreundliche Entscheidungen der politisch deckungsgleichen Regierungen in der Stadt Bozen und im Land Südtirol“, bemerkt Benedikter.