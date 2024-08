Eppan: Zusammenstoß zwischen Auto und Motorrad

Von: ka

Eppan – Die Überetscher Gemeinde Eppan war am späten Samstagnachmittag Schauplatz eines schweren Verkehrsunfalls. Ersten Informationen zufolge prallten gegen 18.00 Uhr in der Eppaner Bahnhofsstraße ein Auto und ein Motorrad zusammen. Dabei wurde ein 19-jähriger Einheimischer schwer und ein weiterer Mann leicht verletzt. Beide Verletzten wurden vom Notarzt und den Rettungskräften erstversorgt und in das Krankenhaus von Bozen gebracht.

Vor Ort im Einsatz standen ein Notarzteinsatzfahrzeug der Sektion Bozen, ein Rettungswagen der Sektion des Weißen Kreuzes Überetsch, die Freiwillige Feuerwehr von ST. Michael Eppan sowie die Carabinieri.