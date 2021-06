Eppaner MeBo-Brücke: Bus und Pkw prallen aufeinander

Eppan – Die Eppaner MeBo-Brücke bei Frangart und Sigmundskron war am frühen Montagabend Schauplatz eines Verkehrsunfalls, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren.

Ersten Informationen zufolge stießen aus bisher unbekannter Ursache gegen 18.00 Uhr ein Bus mit einem Pkw zusammen. Ein 43-jähriger einheimischer Motorradfahrer, der in den Unfall verwickelt wurde, erlitt schwere Verletzungen. Der Lenker des Pkw – ein 28-jähriger in Lana wohnhafter Ausländer – wurde hingegen durch den Aufprall in die Einfahrt der MeBo geschleudert. Er wurde dabei mittelschwer verletzt.

Die meisten Insassen des Busses konnten zum Glück ohne Verletzungen in den nächsten Bus einsteigen und nach Hause fahren. Lediglich drei Personen – ein Mann und zwei Frauen aus Südtirol – erlitten leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden vom Notarzt und von den Rettungskräften des Weißen und Roten Kreuzes erstversorgt und zur Weiterbehandlung ins Krankenhaus von Bozen eingeliefert.

Neben dem Notarzteinsatzfahrzeug und dem Besatzungen der Rettungs- und Krankenwagen des Weißen und Roten Kreuzes stand auch die Freiwillige Feuerwehr von Frangart im Einsatz.