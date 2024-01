Er ermahnt die Randalierer und wird verprügelt

Zwischenfall zu Silvester in Meran

Meran – Ein 34-Jähriger ist in der Innerhofer-Straße in Meran von Jugendlichen verprügelt worden. Der Vorfall hat sich bereits am Silvesterabend ereignet, wurde aber erst jetzt bekannt.

Gegen 2.00 Uhr in der Früh ging der Mann während einer Feier ins Freie und wollte sich die Füße vertreten, als er plötzlich eine kleine Gruppe Jugendlicher bemerkte, die mit dem Fuß auf mehrere geparkte Fahrräder eintraten.

Der Mann will die vier Jugendlichen zurechtweisen und davon abhalten, weitere Schäden anzurichten. Doch einer von ihnen ließ sich das nicht gefallen.

Er verpasst dem 34-Jährigen einen Fußtritt ins Gesicht. Auch mit Fäusten soll auf den Mann eingeschlagen worden sein. Alles geschah innerhalb weniger Sekunden.

Wie die Zeitung Alto Adige berichtet, musste er sich an die Notaufnahme im Meraner Krankenhaus wenden. Eine Wunde an der Stirn wurde mit fünf Stichen genäht.

Die Carabinieri haben Ermittlungen aufgenommen.