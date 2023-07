Er hinterlässt eine große Lücke: Trauer um Damian Leimegger [22]

St. Lorenzen – Nach dem tragischen Tod von Damian Leimegger (22) aus Onach in St. Lorenzen sind Trauer und Bestürzung groß. Der Pusterer ist bekanntlich bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in Vintl schwerstens verletzt worden. Im Krankenhaus von Brixen verstarb der junge Mann dann an den Folgen dieser Verletzungen.

Seine Freundin, mit der er laut dem Tagblatt Dolomiten zuvor den Tag im Schwimmbad von Brixen verbracht hatte, wurde bei dem Aufprall mit dem Mercedes GLA leichter verletzt. Auch die vier Insassen des Mercedes zogen sich leichtere Verletzungen zu.

Leimegger hinterlässt seine Mutter, Geschwister, seine Großmutter, Verwandte, Freunde und Kollegen. Er wird als “feiner und herzensguter Mensch” beschrieben. Damian war in der Schützenkompanie Onach und arbeitete in der Tischlerei Castlunger in St. Lorenzen.

Einhellig heißt es, dass er jetzt sehr fehlen werde und eine große Lücke hinterlasse.