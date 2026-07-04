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Schäden durch Erdbeben in Venezuela

Erdbeben in Venezuela: Bereits mehr als 2.900 Tote

Samstag, 04. Juli 2026 | 21:07 Uhr
Schäden durch Erdbeben in Venezuela
APA/APA/AFP (Themenbild)/ZINA DESMAZES
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Von: APA/AFP

Die offizielle Zahl der Todesopfer durch das verheerende Doppel-Erdbeben in Venezuela ist auf mehr als 2.900 gestiegen. Es seien bisher 2.954 Todesopfer geborgen worden, teilte die Regierung am Samstag mit. Zudem seien fast 16.600 Menschen verletzt worden. 856 Häuser seien bei den Beben beschädigt worden, mehr als 16.000 Menschen verloren den Angaben zufolge ihr Zuhause. Zur Zahl der noch Vermissten machte die Regierung keine Angaben.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen könnte die Zahl der Vermissten aber bei bis zu 50.000 liegen. Am 24. Juni hatten kurz hintereinander zwei starke Erdbeben den Norden Venezuelas erschüttert. Am schwersten betroffen war der nördlich der Hauptstadt Caracas gelegene Bundesstaat La Guaira.

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