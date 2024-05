Erfahrener Bergsportler aus den Niederlanden verunglückt tödlich

Sulden – Am Ortler hat sich am Sonntag ein tragischer Bergunfall ereignet: Der erfahrener Skitourengeher aus den Niederlanden, Tom Arent Van de Plassche, stürzte während einer Abfahrt ab. Der 25-Jährige galt nicht nur als hervorragender Bergsportler, sondern auch als engagierter Umweltaktivist in der Alpinszene.

Van de Plassche, der seit vielen Jahren im Trentino lebte und für einen renommierten Bergsportausrüster in Bozen tätig war, trat regelmäßig bei Bergläufen und Skitourenrennen an. Der tragische Unfall am Muttertag ereignete sich in der steilen Minnigerode-Rinne, kurz unterhalb des Gipfels des Ortlers. Der Niederländer stürzte rund 500 Meter in die Tiefe. Der genaue Unfallhergang bleibt unklar, da keine Zeugen vorhanden waren.