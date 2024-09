Erhöhte Polizeipräsenz zu Schulbeginn

Von: mk

Bozen – Mit Beginn des neuen Schuljahres hat die Polizei in Bozen eine verstärkte Sicherheitsüberwachung rund um die Schulen in der gesamten Provinz angekündigt. Als Reaktion auf vergangene Vorfälle hat die Polizei eine Anordnung erlassen, die die Beamten anweist, Patrouillen und Überwachungen in der Nähe von Schulen, Bushaltestellen und Bahnhöfen zu intensivieren.

Die verstärkten Sicherheitsmaßnahmen zielen darauf ab, verschiedene Formen von Jugendkriminalität wie Drogenhandel, Mobbing und Cybermobbing zu verhindern und zu bekämpfen. Die Beamten werden nach verdächtigen Aktivitäten Ausschau halten und geeignete Maßnahmen ergreifen, um jegliches illegale oder störende Verhalten abzuschrecken.

Zusätzlich zu den verstärkten Patrouillen werden Polizeibeamte in Schulen Schulungen durchführen, um über die Gefahren von Drogen, Cybermobbing oder Pädophilie im Internet aufzuklären. Diese Workshops sollen die Schüler mit dem Wissen und den Werkzeugen ausstatten, die sie benötigen, um sichere und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Die Polizei von Bozen arbeitet eng mit den Schulbehörden zusammen, um ein sicheres und geschütztes Lernumfeld für alle Schüler zu gewährleisten.