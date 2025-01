Erneut massives Feuer nahe Los Angeles ausgebrochen

Von: APA/AFP

Nahe der seit Wochen von verheerenden Wald- und Buschbränden betroffenen US-Metropole Los Angeles ist erneut ein massives Feuer ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich am Mittwoch in einem Hügelgebiet nahe dem rund 56 Kilometer von Los Angeles entfernten See Castaic Lake binnen zwei Stunden auf 2.000 Hektar aus. 19.000 Menschen wurden aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen.

Wie bereits die Feuer im Stadtgebiet von Los Angeles und in der Vorstadt Altadena wurden auch die Brände um den Castaic Lake von trockenen und starken sogenannten Santa-Ana-Winden befeuert. Zur Brandbekämpfung wurden Helikopter und Flugzeuge eingesetzt, die Wasser und Löschmittel hinabließen. Zudem waren Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Forstbehörde des Kreises Los Angeles im Einsatz.

Zur Brandursache gab es zunächst keine Angaben. Es herrschten jedoch starke Winde bei gleichzeitig äußerst niedriger Luftfeuchtigkeit – Wetterbedingungen, die die Ausbreitung von Bränden begünstigen.