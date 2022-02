Erneute Jugendgewalt sorgt für Entsetzen in Meran

Meran – In Meran ist es am Abend des Unsinnigen Donnerstag zu einem weiteren Fall von Jugendgewalt auf offener Straße gekommen. Unweit des Schnellimbiss-Restaurants McDonald’s ist eine Jugendliche (14) von einer 13-Jährigen angegriffen, geschlagen und zu Boden gestoßen worden. Die beiden Widersacherinnen stürzten sogar vom Gehsteig auf die Fahrbahn. Dort hielt ein entsetzter Autofahrer an, stieg aus und beendete die Gewaltepisode. Der Angreiferin legte er nahe, sie solle zur Vernunft kommen und sich im Zaum halten. Diese wiederum meinte unbeeindruckt, er solle sich doch um seinen eigenen Kram kümmern.

Das Mädchen soll laut der Tageszeitung Alto Adige bereits polizeibekannt sein. Der Auseinandersetzung ging offenbar ein Streit in einem Chat voraus. Die beiden Teenager wollten ihre Positionen dann von Angesicht zu Angesicht klären und verabredeten sich in der Meraner Romstraße.

Doch die Angreiferin kam nicht alleine. Sie brachte ihre Freunde mit, die die Szene gefilmt und sie angefeuert haben. Hätte der Autofahrer nicht eingegriffen, wären die Konsequenzen des Angriffs wohl schwerer ausgefallen.

Die Eltern des Opfers haben den Vorfall bei den Carabinieri angezeigt.