Coronavirus: Erster wahrscheinlicher Fall in Südtirol

Bozen – In Südtirol wurde der erste Coronavirus-Fall gemeldet. Ein 31-jähriger Mann, der sich kürzlich in der Lombardei aufgehalten hatte, wurde, nachdem der erste Test negativ ausgefallen war, beim zweiten Mal positiv getestet. Nun muss das Ergebnis noch von der obersten Gesundheitsbehörde bestätigt werden.

Es handelt sich um einen jungen Südtiroler, der beim zweiten Screening-Test positiv getestet wurde. Es gibt einen ersten wahrscheinlichen Fall von Coronavirus-Infektion in Südtirol. Dies gaben am Montagabend Landeshauptmann Arno Kompatscher, Gesundheitsrat Thomas Widmann und der Generaldirektor des Sanitätsbetriebes Florian Zerzer bei einer Pressekonferenz in der Agentur für Bevölkerungsschutz bekannt.

Es ist dies ein junger, in Südtirol ansässiger Mann, der “derzeit keine Symptome aufweist”, wie die geschäftsführende Primaria der Abteilung für Infektionskrankheiten des Landeskrankenhauses Greta Spoladore erklärte; dort wird er stationär behandelt. Elisabetta Pagani vom Laboratorium für Mikrobiologie und Virologie fügte hinzu, dass “dies zeigt, dass die Viruslast niedrig ist. Auch das ist ein gutes Vorzeichen, auch wenn die nächsten Tage und Stunden entscheidend sein werden”.

Der Mann hatte sich in den vergangenen Tagen von sich aus die Einheitliche Notrufnummer 112 gewandt, nachdem er von den Hygienediensten des Gebietes, in dem er sich aufgehalten hatte (Castiglione d’Adda), kontaktiert worden war. Der erste Test fiel negativ aus, der zweite hingegen positiv.

Die Polizei transportiert die Probe derzeit nach Rom, wo das Istituto Superiore di Sanità innerhalb der nächsten 48 Stunden eine dritte Überprüfung vornehmen wird. “Nach dem positiven Ergebnis des zweiten Tests”, erklärte Sanitätsdirektor Pierpaolo Bertoli, “haben die epidemiologischen Untersuchungen bereits begonnen, die Personen, die mit ihm in Kontakt standen, werden kontaktiert und untersucht. Diejenigen, die als enge Kontaktpersonen eingestuft werden, werden – sollte sich ein positiver Befund bestätigen – isoliert und epidemiologisch überwacht.”

Coronavirus: Euregio-Vorstand kommt morgen in Bozen zusammen

Das Thema Coronavirus steht morgen im Mittelpunkt einer außerordentlichen Vorstandssitzung der Europaregion in Bozen mit anschließender Pressekonferenz um 15.00 Uhr im Landhaus.

Um das gemeinsame Vorgehen angesichts des Coronavirus abzustimmen, kommen die Landeshauptleute der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino am Dienstag in Bozen zusammen. Gemeinsames Ziel ist es, den Informationsfluss der Gesundheitsbehörden der drei Landesteile zu verstärken sowie eventuell notwendige Maßnahmen innerhalb der Euregio eng abzustimmen.