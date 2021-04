Erster Testpflicht-Tag: Eltern rufen Polizei

Bozen – Der verpflichtende Nasenflügeltest hat rechtlich vorerst standgehalten. Wie berichtet, wurde am Verwaltungsgericht Bozen am Donnerstag ein entsprechender Antrag auf Aussetzung der Maßnahme zurückgewiesen. Dennoch verlief am Donnerstag der erste Schultag mit Testpflicht nicht überall geruhsam. Mancherorts – wie etwa in Leifers, St. Jakob, Branzoll, Meran, Bozen im Vinschgau und Eisacktal – haben Eltern ihre Kinder ohne Einverständnis zum Test dennoch in die Schule geschickt.

Diese Schüler wurden dann in einen gesonderten Raum untergebracht und die Eltern verständigt. Einige der Eltern kamen dann in die Schule und sorgten für Aufregung, indem sie die Lehrer bedrohten und auch Polizei und Carabinieri alarmierten. Laut der Tageszeitung Alto Adige musste aber in einigen Fällen aber auch die Schule die Ordnungshüter verständigen. Diese klärten dann die protestierenden Eltern über die Rechtslage auf und begleitete die Eltern samt ihrer Kinder aus dem Schulgebäude.

Der ganze Wirbel spielte sich vor den Augen der Kinder ab – eine Situation, die von der Vertretung der Schulführungskräfte Laura Cocciardi und Elternvertreterin Barbara Passarella laut Alto Adige bemängelt wird. Die Maßnahme könne natürlich kritisiert werden, es sei aber nicht akzeptabel dafür die Kinder zu instrumentalisieren.