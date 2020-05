„Erstmals unter 100 derzeit am Coronavirus Erkrankte in Tirol“

Innsbruck – Von gestern, Freitagabend, bis heute, Samstagabend, sind sieben Personen vom Coronavirus genesen. Gleichzeitig gab es in Tirol in den letzten 24 Stunden nur ein neues positives Testergebnis. Somit sind mit aktuell 99 Personen erstmals weniger als 100 Personen in Tirol mit dem Coronavirus infiziert. 3.317 Personen sind vom Coronavirus genesen.

„Tirol verzeichnet erstmals wieder weniger als 100 derzeit am Coronavirus erkrankte Menschen. Das war zuletzt am 11. März der Fall. Auch wenn diese Zahlen immer nur eine Momentaufnahme sind und es sehr wichtig ist, dass wir weiterhin den Mindestabstand einhalten und, wenn notwendig, einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen:

Tirol ist auf einem sehr guten Weg. Tirol war vom Coronavirus sehr stark betroffen, deshalb war es auch erforderlich, dass wir besonders strenge Regelungen getroffen haben. Wenn wir heute auf die aktuellen Zahlen der aktiv positiven Corona-Erkrankten blicken, wissen wir, dass das die absolute richtige Entscheidung war. Die Anzahl der am Coronavirus erkrankten Personen sinkt stetig und das ist sehr erfreulich. Wir haben das Coronavirus noch nicht zur Gänze überwunden. Wir haben den Weg bis hierhin gut gemeistert. Halten wir uns auch weiterhin an die Vorgaben, um dem Coronavirus keine Chance zu geben“, erklärte LH Günther Platter zu den aktuellen Zahlen des Tiroler Dashboards.

Hinweis: Die Zahlen des Dashboards, das vom Gesundheitsministerium betrieben wird, sind nicht vollständig aktualisiert. Aus diesem Grund stellt das Land Tirol jene Zahlen zur Verfügung, die die Landeswarnzentrale führt. Das Dashboard ist unter dem Link www.tirol.gv.at/dashboard für alle Interessierten, von Medien bis zur Bevölkerung, abrufbar:

• Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 99

• Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 1

• Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 3.317

• Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 7

• Zahl der verstorbenen Personen: 107

• Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 58.891

• Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 56.131

• Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 2.760

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick (die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben):

• Innsbruck: 28 (377)

• Innsbruck-Land: 4 (366)

• Landeck: 12 (964)

• Imst: 10 (278)

• Lienz: 4 (141)

• Kufstein: 23 (461)

• Schwaz: 10 (324)

• Kitzbühel: 8 (351)

• Reutte: 0 (55)

Testungen Österreich:

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 311.690