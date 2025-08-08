Aktuelle Seite: Home > Chronik > Essstörungen in Südtirol: Frühe Hilfe durch Vertrauensärzte entscheidend
Seit Corona gibt es einen Anstieg

Essstörungen in Südtirol: Frühe Hilfe durch Vertrauensärzte entscheidend

Freitag, 08. August 2025 | 07:28 Uhr
magersucht diät essstörung dünn spiegel
fotolia.de/Photographee.eu
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – In Südtirol ist seit der Corona-Pandemie ein deutlicher Anstieg von Essstörungen zu verzeichnen – laut Fachleuten um rund 35 Prozent. Gleichzeitig wächst das Bewusstsein, sich frühzeitig Hilfe zu suchen. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Netzwerk EATNET, das mit Unterstützung der Landesfachgruppe INFES über Essstörungen aufklärt und Hilfe koordiniert.

EATNET betreibt in Bozen, Meran, Brixen und Bruneck spezialisierte Ambulanzen, in denen Fachärzte und Fachärztinnen, Psychologen und Psychologinnen und Ernährungsberater und Ernährungsberaterinnen gemeinsam an der Behandlung arbeiten. Magersucht – die psychische Erkrankung mit der höchsten Sterblichkeitsrate – steht dabei ebenso im Fokus wie Bulimie und Binge-Eating-Störung.

Der Zugang zur Therapie erfolgt meist über eine erste Untersuchung bei einem Ernährungsmediziner oder Internisten. Diese Fachärzte können den körperlichen Zustand der Patienten rasch beurteilen und Behandlungsmaßnahmen einleiten. Doch gerade bei Magersucht ist die Eigenmotivation oft gering. Viele Betroffene leugnen das Problem oder täuschen ein höheres Gewicht vor. Auch Bulimie wird oft aus Scham verheimlicht. Deshalb wenden sich häufig zunächst Angehörige an die Ärzteschaft.

Um den Einstieg in die Behandlung gezielt zu ermöglichen, empfiehlt EATNET den Vertrauensärzten, bei Verdacht auf eine Essstörung frühzeitig bestimmte medizinische Untersuchungen durchzuführen – darunter Blutbild, EKG und diverse Laborwerte. Mit diesen Befunden können Internisten rasch über den weiteren Behandlungsweg entscheiden.

Das Thema ist ernst: In Italien – auch in Südtirol – kam es bereits zu Todesfällen durch zu spät erkannte Magersucht, zuletzt im Herbst 2024 bei einer 61-jährigen Ärztin. Das italienische Gesundheitsministerium schreibt daher eine stationäre Aufnahme bei einem Body-Mass-Index unter zwölf oder bei akuter Lebensgefahr vor.

Südtirol will noch früher handeln: Erwachsene Patienten sollen bei Bedarf in die Innere Medizin, Psychiatrie oder Intensivstation aufgenommen werden. Minderjährige kommen in die Pädiatrie, bei Jugendlichen zwischen 14 und 18 auch in die Innere Medizin. In kritischen Fällen müssen auch Minderjährige auf Intensivstationen betreut werden.

Erstkontakt-Stellen für Betroffene und Angehörige:

Bozen:

unter 14 Jahren: 0471 435353 oder 435533
über 14 Jahren: 0471 300389
Meran: 0473 251250 (9.00–11.00 Uhr)

Brixen:

unter 18 Jahren: 0472 812670
ab 18 Jahren: 0472 812711

Bruneck:

unter 18 Jahren: 0474 370402
ab 18 Jahren: 0474 581136 oder 586340

Roger Pycha, Koordinator von EATNET, appelliert an alle Hausärzte: „Je früher die Hilfe beginnt, desto größer sind die Chancen auf Heilung.“

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Puezalm in Gröden: Wolf reißt 40 Schafe 
Kommentare
125
Puezalm in Gröden: Wolf reißt 40 Schafe 
PS-Wahnsinn in den Dolomiten – VIDEO
Kommentare
87
PS-Wahnsinn in den Dolomiten – VIDEO
Bitterer Sommer am Gardasee
Kommentare
81
Bitterer Sommer am Gardasee
Wolf-Entnahme im Vinschgau vorerst gestoppt
Kommentare
79
Wolf-Entnahme im Vinschgau vorerst gestoppt
Zahl der nicht versicherten Fahrzeuge in Südtirol alarmierend gestiegen
Kommentare
74
Zahl der nicht versicherten Fahrzeuge in Südtirol alarmierend gestiegen
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 