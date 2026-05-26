Europa unter Hitzeglocke – Sieben Tote in Frankreich

Von: APA/dpa

Eine frühe Hitzewelle in Teilen Europas sorgt für Rekordtemperaturen und erste Todesfälle. In Frankreich starben im Zusammenhang mit der anhaltenden Hitze sieben Menschen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) liegt West- und Mitteleuropa derzeit unter einer Art Hitzeglocke, bei der die Sonne die Luft durch einen weitgehend wolkenfreien Himmel immer weiter aufheizt. Zudem sei heiße und trockene Luft unterwegs, die mit Saharastaub aus Nordafrika angereichert sei.

Es gebe sieben Todesfälle, die “direkt oder indirekt mit der Hitze zusammenhängen”, darunter “mindestens fünf Fälle von Ertrinken”, sagte die französische Regierungssprecherin Maud Brégeon am Dienstag im Fernsehsender TF1. Zwei weitere Menschen starben bei Sportveranstaltungen in Paris und im Großraum Lyon.

Die Regierung rief zu großer Vorsicht auf. In acht Départements im Westen des Landes galt die Warnstufe Orange. Der Wetterdienst Météo France erwartete Höchsttemperaturen von bis zu 36 Grad. Bereits am Montag waren dort nach Behördenangaben für einen Maitag die höchsten Temperaturen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemessen worden.

Hitzewelle in Großbritannien

Auch Großbritannien erlebt eine historische Hitzewelle. In der Nacht auf Dienstag fiel die Temperatur im Londoner Vorort Kenley nicht unter 21,3 Grad Celsius. Damit war es nachts so warm wie noch nie im Mai seit Beginn der Aufzeichnungen.

Am Montag waren tagsüber in mehreren Orten Rekordwerte von mehr als 30 Grad gemessen, im Südwesten Londons sogar 34,8 Grad. Für Teile Südenglands und Wales sagte der Wetterdienst Met Office weitere Höchstwerte bis 35 Grad voraus. Am Nachmittag steigt die Gewittergefahr. Der vorherige Rekord für den Mai mit 32,8 Grad Celsius war in den Jahren 1922 und 1944 gemessen worden.

Für die Briten kamen die hohen Temperaturen zum guten Zeitpunkt: Tausende Menschen nutzten das lange Wochenende zum “Spring Bank Holiday” für Ausflüge.

Heiß, aber nicht ungewöhnlich in Spanien

Für Spanien wurden für den späteren Nachmittag Temperaturen weit über 30 Grad erwartet. Das betrifft vor allem Städte in der Extremadura wie Badajoz (36 Grad) und in Andalusien wie Sevilla und Córdoba (35 Grad).

Auch im Großraum Madrid, in Saragossa und im Baskenland kann das Thermometer auf Werte um die 35 Grad steigen. Für Mallorca werden 28 Grad genannt. Das ist zwar schon recht heiß, aber für Ende Mai in Spanien nicht extrem ungewöhnlich.