“Feuernacht”: Niemand bei Anschlägen im Zuge des Südtiroler Freiheitskampfes verletzt

Von: apa

Ladis – Der ehemalige Südtirolaktivist Sepp Forer ist tot. Er starb im Alter von 84 Jahren in Ladis bei Landeck in Nordtirol, hieß es in Medienberichten am Mittwoch. Forer war einer der vier “Pusterer Buam”, die unter anderem an den Anschlägen in der sogenannten “Feuernacht” vom 11. auf den 12. Juni 1961 beteiligt gewesen waren, bei der über 40 Strommasten gesprengt wurden. Damit sollte auf die Unterdrückung der Südtiroler Minderheit durch Rom aufmerksam gemacht werden.

Verletzt wurde damals bei den Attentaten im Zuge des Südtiroler Freiheitskampfes niemand. Die “Pusterer Buam” – das waren neben Forer Heinrich Oberlechner, Heinrich Oberleiter und Siegfried Steger – wurden später in Österreich vor Gericht gestellt und frei gesprochen. In Italien erhielten sie hingegen in Abwesenheit lebenslange Haftstrafen und durften fortan nicht mehr nach Südtirol einreisen. Der im Jahr 2023 gestorbene Oberleiter war indes zwei Jahre zuvor vom italienischen Präsidenten Sergio Mattarella begnadigt worden. Mit dem Tod Forers ist Steger der einzige noch lebende “Pusterer Bua”.

Die Tiroler FPÖ rund um Landesparteiobmann Markus Abwerzger würdigte Forer in einer Aussendung. “Sein Vermächtnis zum aufrechten Kampf für die Freiheit Südtirols soll uns in stolzer Erinnerung und steter Auftrag bleiben”, erklärte Südtirolsprecherin Landtagsabgeordnete Gudrun Kofler. “Mit Sepp Forer verlieren wir einen wahren Patrioten und Vorkämpfer für das Selbstbestimmungsrecht Südtirols. Sein Engagement war stets von Herzblut und Leidenschaft geprägt.

Auch aus Südtirol kamen zahlreiche Reaktionen auf die Nachricht von Forers Tod!