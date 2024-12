Explosion in Wohnhaus: 72-jähriger Mann im Nonstal verstorben

Von: fra

Trient – Wie “Alto Adige” in ihrer online-Ausgabe berichtet, hat sich am heutigen Vormittag in Mollaro im Nonstal eine Tragödie ereignet: Ein 72-jähriger Mann kam bei einer Explosion in seinem Wohnhaus ums Leben.

Der Notruf ging kurz vor Mittag ein, woraufhin die Rettungskräfte umgehend alarmiert wurden. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehren der umliegenden Gemeinden sowie die Berufsfeuerwehr, konnte dem Mann nicht mehr geholfen werden.

Die genauen Umstände und die Ursache der Explosion sind derzeit noch unklar. Die Behörden arbeiten daran, den Vorfall detailliert zu rekonstruieren. Die Einsatzkräfte haben die Umgebung abgesichert und entsprechende Maßnahmen eingeleitet.